Tính đến 11 giờ ngày 11-9: Ít nhất 292 người chết và mất tích do bão lũ

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 11 giờ ngày 11-9, tổng số người chết và mất tích do thiên tai mưa bão, lũ lụt tại miền Bắc đã tăng lên đáng kể, với 292 người (152 người chết và 140 người mất tích).

So với báo cáo trước đó vào 9 giờ cùng ngày, con số này đã tăng thêm 91 người.

Sạt lở đang diễn ra nhiều nơi ở Bắc bộ

UBND huyện Bảo Yên xác nhận, đến sáng 11-9, vụ sạt lở đất xảy ra tại xã Phúc Khánh và xã Yên Sơn đã làm 19 người chết, 31 người bị thương, 90 người vẫn đang mất tích.

Trong số các địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, Lào Cai ghi nhận số người chết và mất tích cao nhất với 155 người (53 người chết, 102 người mất tích), tăng 89 người so với báo cáo trước, chủ yếu tại huyện Bảo Yên.

Tiếp theo là Cao Bằng với 52 người tại huyện Nguyên Bình (29 người chết, 23 người mất tích) và Yên Bái với 40 người (37 người chết, 3 người mất tích) do sạt lở đất, tập trung chủ yếu tại TP Yên Bái và huyện Lục Yên.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đang chạy đua với thời gian để cứu người sau sạt lở

Quảng Ninh có 13 người thiệt mạng, trong đó 12 người chết do bão và 1 người do lũ cuốn. Các địa phương khác như Hải Phòng, Hải Dương và Hà Nội, mỗi nơi đều có 1-2 người chết do ảnh hưởng của bão. Hòa Bình cũng chịu thiệt hại đáng kể với 5 người chết do sạt lở đất.

Ngoài ra, các tỉnh miền núi phía Bắc cũng ghi nhận nhiều thiệt hại về người. Tuyên Quang có 3 người gặp nạn (2 người chết, 1 người mất tích) do lũ; Hà Giang 2 người (1 người chết, 1 người mất tích); Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất; Lạng Sơn 3 người chết do lũ và sạt lở; Bắc Giang 2 người chết do lũ, tăng 1 người so với trước đó; Vĩnh Phúc 2 người (1 người chết, 1 người mất tích do lật thuyền) và Phú Thọ 10 người (8 người mất tích do sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ, 1 người chết do sạt lở đất).

Như vậy, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, số người thiệt mạng và mất tích đã tăng mạnh, đặc biệt ở Lào Cai, Phú Thọ và Bắc Giang. Trong khi đó, đến trưa 11-9, Hà Nội và nhiều nơi ở miền Bắc vẫn mưa tầm tã, thời tiết rất xấu.

Theo SGGP