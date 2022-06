Tìm ra liệu pháp mới điều trị ung thư máu ở trẻ em

ALL là một loại ung thư máu ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu chưa trưởng thành từ tủy xương. Các tế bào chưa trưởng thành nhân lên một cách không kiểm soát được và chiếm đầy tủy xương. Điều này cản trở việc sản sinh các tế bào máu bình thường. Trẻ em mắc ALL phải chịu đựng sự thiếu máu, nhiễm trùng tái phát, các vết bầm tím và dễ bị chảy máu vì tủy xương của trẻ không sản xuất đủ các tế bào hồng cầu, các tế bào bạch cầu, các tiểu cầu. Trong điều trị bệnh bạch cầu, hiện tượng lờn thuốc xảy ra khá nhanh, do đó các nghiên cứu mới đã tìm kiếm cách kết hợp thuốc hiện hành trong một giải pháp mới.

Liệu pháp điều trị nói trên kết hợp các loại thuốc đã được chứng minh là có hiệu quả đối với 1/3 số bệnh nhân mắc căn bệnh này. Giám đốc Nghiên cứu Olli Lohi thuộc Trường Đại học Tampere cho biết: “Đây là một lựa chọn điều trị mới đầy hứa hẹn cho bệnh bạch cầu mãn tính dòng lympho T. Bước tiếp theo là đưa phát hiện này vào thử nghiệm lâm sàng đối với những bệnh nhân mắc bệnh tái phát hoặc khó chữa trị”.

Nguồn: SGGP