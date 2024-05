4 tháng đầu năm, tình hình kinh tế – xã hội ở Tiền Giang có nhiều chuyển biến tích cực

(THTG) Chiều ngày 06-5, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp tháng 5, đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế – xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2024. Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Quang cảnh phiên họp thường niên tháng 5 của UBND tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Lê Thi

Tháng 4 năm 2024, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, các địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế- xã hội, một số chỉ tiêu kinh tế, xã hội tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng so với cùng kỳ, trong đó: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 8,42% so cùng kỳ; Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trong tháng thực hiện 480 triệu USD, lũy kế 4 tháng thực hiện trên 1.800 triệu USD, tăng 17% so cùng kỳ. Trong tháng 4, thu hút 127 ngàn lượt khách du lịch tăng 4,9% so cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, lượt khách du lịch đạt 479,8 ngàn lượt khách, tăng 10,3% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn trong tháng ước thực hiện được 891 tỷ đồng, tăng 1,9% so cùng kỳ , lũy kế 4 tháng thực hiện được 4.312 tỷ đồng, đạt 49% dự toán năm, tăng 25,6% so cùng kỳ; giá trị giải ngân tháng 4/2024 được 537 tỷ đồng, lũy kế 4 tháng được 1.789 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch; có 65 doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 462 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng; công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh; Quốc phòng, an ninh được củng cố, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Lê Thi

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các sở, ngành cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung cho những phần việc cần thực hiện trong tháng 5 với các nội dung như đảm bảo tính pháp lý khi thành phố Gò Công đi vào hoạt động; tiến độ chuẩn bị họp HĐND giữa năm; giải pháp, kich bản tăng trưởng trong quý 2, quý 3 và cả năm; công tác phòng, chống hạn mặn, nước sinh hoạt, sản xuất cho Nhân dân phía Đông; công tác xây dựng nông thôn mới; về tiến độ, giải ngân đầu tư công; công tác giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án trọng điểm.

Trên cơ sở đó tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất các giải pháp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới.

Trọng Hiếu