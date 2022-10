Tiền Giang: Thêm 1 ca tử vong vì sốt xuất huyết

(THTG) Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang cho biết, tại Tiền Giang vừa có 01 trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong. Đó là, bệnh nhân L.P.T.N sinh năm 2015, ở ấp 3, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Về diễn biến bệnh, ngày 20-10; Bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt nhẹ, mệt, lừ đừ, người nhà mua thuốc cho uống, bệnh không giảm. Đến ngày 22/10/2022: Bệnh nhân sốt cao, mệt mỏi, lừ đừ nên người nhà đưa bệnh nhân đi khám và nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang.

Thăm khám bệnh nhân Sốt xuất huyết tại BVĐK Tiền Giang. Ảnh: Thanh Hoàng

Lúc 20 giờ 20 phút ngày 24/10/2022 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện Đa khoa Tiền Giang. Theo hồ sơ chẩn đoán: đây là bệnh nhân bị sốt xuất huyết Dengue nặng, tổn thương gan nặng, rối loạn đông máu nặng, suy hô hấp.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho đã xử lý ổ dịch tại địa bàn xã Trung An theo đúng quy trình khi địa phương có ca mắc sốt xuất huyết Dengue; đồng thời điều tra, xác minh dịch tễ về ca mắc sốt xuất huyết này, giám sát véc tơ truyền bệnh tại khu vực bệnh nhân thường trú;

Đây là trường hợp bệnh nhân thứ 6 của tỉnh Tiền Giang bị sốt xuất huyết Dengue tử vong từ đầu năm đến nay. Với 2 người tử vong tại huyện Cái Bè, 2 người tại Chợ Gạo, 1 người tại thị xã Cai Lậy và 1 người tại thành phố Mỹ Tho.

Trước đó, ca thứ 5 tử vong do sốt xuất huyết tại Tiền Giang xảy ra ngày 12/10/2022, là bệnh nhân L.H.T, sinh năm 2009, cư ngụ Ấp An Khương, xã An Thạnh Thủy, huyện Chợ Gạo. Ngành Y tế khuyến cáo người dân không nên chủ quan, thường xuyên quan tâm đến con trẻ. Khi trẻ có biểu hiện sốt, lừ đừ… cần đưa đến cơ sở y tế khám để được chuẩn đóan và điều trị kịp thời.

THANH HOÀNG