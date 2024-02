Tiền Giang thắng lợi nông sản Tết

(THTG)Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, sản xuất nông sản phục vụ Tết năm nay cho năng suất, chất lượng cao và sản lượng tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, tất cả các sản phẩm trồng trọt phục vụ Tết năm nay đều được nông dân xuất bán hết ra thị trường, thậm chí có một số loại hút hàng vào những ngày cận Tết nên nông dân thu được lợi nhuận cao.

Nông sản Tiền Giang có một mùa Tết thắng lợi. Ảnh: Minh Nguyên

Nổi bật nhất là sản xuất trái cây Tết với 7.000 ha, sản lượng thu hoạch khoảng 80.000 tấn, tăng hơn 2.500 tấn so với Tết năm trước. Giá bán hầu hết các loại trái cây đều cao hơn so với cùng kỳ năm trước từ 3.000 đến 10.000 đồng/kg do nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết đối với các mặt hàng trái cây tăng mạnh.

Bên cạnh đó, nông dân toàn tỉnh trồng khoảng 1.500 ha rau màu các loại phục vụ Tết, đạt sản lượng gần 28.640 tấn, cao hơn năm trước 1.773 tấn. Nhiều loại rau màu như khổ qua, cà chua, rau diếp cá, rau quế, hành lá,… có giá bán cao hơn từ 2.000 đến 7.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước; riêng dưa leo, cải ăn lá các loại có giá bán tương đương.

Riêng hoa tươi trồng khoảng 1,2 triệu giỏ các loại và phần lớn sản lượng hoa cơ bản được nông dân xuất bán trước Tết. Mặc dù giá hoa tết năm nay thấp hơn cùng kỳ năm trước từ 5.000 đến 10.000 đồng/cặp tùy loại, nhưng do bà con nhạy bén áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nên giảm được chi phí, từ đó hiệu quả kinh tế đạt tốt./

Kim Nữ