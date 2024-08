Tiền Giang sơ kết hoạt động hợp tác tiêu thụ nông sản an toàn với thành phố Đà Nẵng

(THTG) Chiều ngày 01-8, tại thành phố Mỹ Tho, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết thỏa thuận hợp tác xây dựng, sản xuất – phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm rau an toàn, sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn giữa Tiền Giang và Ban quản lí an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Qua 3 năm thực hiện biên bản ghi nhớ từ năm 2021, Tiền Giang đã xây dựng được 4 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với sự tham gia của 4 doanh nghiệp, hợp tác xã trồng trọt, sơ chế, chế biến để cung cấp cho 3 Trung tâm Thương mại, cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Hình thành kênh trao đổi thông tin, phối hợp trong công tác quản lí an toàn thực phẩm, đồng thời phối hợp tốt trong việc kiểm soát an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu đầu vào và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên địa bàn Tiền Giang liên kết tiêu thụ tại thị trường Đà Nẵng và ngược lại. Triển khai có hiệu quả việc hỗ trợ quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm đặc trưng công nghiệp, sản phẩm OCOP của hai địa phương.

Tại hội này, doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang và thành phố Đà Nẵng tiếp tục ký kết bản ghi nhớ mới, tiếp tục mở rộng diện tích nông sản an toàn và nâng cao chất lượng sản phẩm trong mối liên kết cùng có lợi này.

