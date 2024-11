Tiền Giang khai mạc Hội thi Giảng viên lý luận chính trị và Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2024

*** Ban Quản lý Đầu tư và xây dựng các công trình giao thông tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiến độ thi công các dự án giao thông tại các huyện phía Tây. * UBND huyện Cái Bè tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2024. * Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước đưa ra xét xử sơ thẩm đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc, tuyên phạt đối tượng 30 triệu đồng. * Huyện Châu Thành tổ chức Ngày hội việc làm năm 2024. * UBND huyện Gò Công Tây tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang về việc công nhận xã Bình Tân đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Chi bộ khu phố Bình Phong thị trấn Bình Phú huyện Cai lậy tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới. * Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Phú Đông tổng kết công tác hội năm 2024. * Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang tổ chức tập huấn kỹ năng kinh doanh, kiến thức khởi nghiệp cho hội viên Hội Phụ nữ huyện Tân Phước. * Thành phố Gò Công kiểm tra tiêu chí môi trường trong xây dựng xã nông thôn mới nâng cao tại xã Bình Xuân. * Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tiền Giang tổ chức cập nhật kiến thức y tế học đường và nha học đường cho cán bộ phụ trách y tế tại các Trường học. * Hội Chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 người cao tuổi. * Quảng Bình: Cháy lớn tại 1 doanh nghiệp, hơn 4 giờ chữa cháy vẫn chưa kiểm soát được ngọn lửa. * Đề nghị thiết kế chỉ tiêu lợi nhuận Vietlott thấp hơn Xổ số kiến thiết Miền Nam 500 tỷ đồng. * Đà Nẳng: Tài xế có nồng độ cồn kịch khung dùng dao tấn công khi bị kiểm tra, Cảnh sát thuộc Cục Cảnh sát giao thông phải nổ súng cảnh cáo. * Cử tri bức xúc lên tiếng: Đừng để Thư viện trở thành phòng họp bỏ không, sách báo bạc màu phủ đầy bụi. * Bẫy ảnh ở rừng bảo tồn Quảng Trị phát hiện nhiều loài động vật có trong sách đỏ thế giới. * Vĩnh Phúc: Chơi pháo tự chế, 3 thiếu niên bị giập nát bàn tay phải nhập viện. * Hà Tĩnh: Công an vây bắt thanh niên 21 tuổi vận chuyển 4 kg ma túy bằng xe máy. * An Giang tổ chức quảng bá cá tra, mật thốt nốt và các đặc sản địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh, kêu gọi nhà đầu tư. * Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý phương án nghỉ Tết Ất Tỵ 9 ngày liên tục. * Bộ Công Thương thúc đẩy nhập khẩu than từ Lào về Việt Nam. * Các tỉnh miền Tây đua nhau làm hồ trữ nước phòng chống hạn mặn. * Quốc Hội thông qua chủ trương đầu tư 122.000 tỷ đồng phát triển Văn hóa. * Lào: Bắt quản lý và nhân viên người Việt trong vụ 6 du khách bị ngộ độc rượu chết. * Ấn Độ: Ô tô rơi xuống sông vì đi theo Google map, 3 người thiệt mạng. * Nga tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Ukraine. * Trước giờ ông Trump nhậm chức, vũ khí từ Mỹ hối hả chuyến tàu chót chuyển đến Ukraine. * Đội ngũ của ông Trump bàn thảo về khả năng đối thoại với ông Kim Jong Un. * Israel và Hezbollah đồng ý ngừng bắn. * Ông Biden và ông Trump ký biên bản ghi nhớ để bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực.