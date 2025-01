Tiền Giang họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Xuân Ất Tỵ

(THTG) Ngày 17/01/2025, UBND tỉnh Tiền Giang và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo tiêu biểu mừng Đảng, mừng xuân Ất Tỵ năm 2025. Dự buổi họp mặt có ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành, thị cùng các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, đại biểu đại diện các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi họp mặt đại biểu dân tộc, tôn giáo mừng Xuân Ất Tỵ

Các đại biểu được thông tin về kết quả công tác MTTQ tỉnh Tiền Giang trong năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Theo đó Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã phát huy vai trò trung tâm trong tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó các tầng lớp Nhân dân lao động, chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, đồng bào các dân tộc nỗ lực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận tổ chức. Năm 2024, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã tích cực hưởng ứng, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được hơn 446 tỷ đồng, tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chương trình an sinh – xã hội đạt tổng giá trị là 115,787 tỷ đồng.

Tỉnh Tiền Giang hiện có 11 tổ chức, hệ phái tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, hoạt động hợp pháp, có 727 cơ sở tín ngưỡng dân gian, có trên 600 cơ sở thờ tự tôn giáo và có 2.383 chức sắc. Mỗi tôn giáo có phương châm hành đạo riêng nhưng có cùng chung một định hướng “Sống tốt đời, đẹp đạo”. Tại buổi họp mặt, đại diện các Tôn giáo – Dân tộc chia sẻ, đóng góp cho công tác tập hợp khối Đại đoàn kết và các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi họp mặt

Phát biểu tại họp mặt, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang thông tin về tình hình kinh tế – xã hội trong năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng, trong năm 2025, các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo dân tộc tiếp tục đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh; phát huy tốt vai trò đoàn kết các giai tầng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trong để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thúc đẩy phát triển bền vững.

Nhân dịp Xuân mới, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc đến quý vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành cùng đồng bào các tôn giáo – dân tộc của tỉnh năm mới an khang, thịnh vượng và cùng đón một mùa Xuân mới vui tươi, hạnh phúc và an lạc.

Thanh Xuân – Võ Duy