Tiết lộ về tổ hợp phòng không tầm ngắn độc, lạ và hiệu quả của Ukraine

*** Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm 150 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Thủ khoa Nguyễn Hữu Huân tại xã Hòa Tịnh huyện Chợ Gạo. * Lãnh đạo tỉnh Tiền Giang viếng mộ, đặt tràng hoa tưởng nhớ Anh hùng dân tộc Âu Dương Lân ở xã Phú Kiết huyện Chợ Gạo. * Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân ngày lễ Phật đản. * Hội Toán học tỉnh Tiền Giang tổ chức kỳ thi “Tuổi thơ yêu toán” cho học sinh khối Trung học cơ sở. * Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, để có cơ sở báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét trình cấp có thẩm quyền xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì đối với ông Đinh Văn Hữu – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Xăng dầu Hồng Đức. * Sở Nội vụ thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với ông Đinh Văn Hữu. * Thời gian lấy ý kiến từ ngày thông báo đến hết ngày 21/5/2025. * Mọi ý kiến phản ánh vui lòng gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Sở Nội vụ, địa chỉ: số 375-379, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. * Công an đã bắt được đối tượng dùng roi điện chích điện vào một phụ nữ ở thành phố Phú Quốc. * Trình rút ngắn 3 tháng nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV để kịp thời kiện toàn nhân sự cấp cao. * Cháy cửa hàng điện thoại ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, 1 người chết. * Công an bắt được nghi phạm phóng hỏa làm 3 người chết ở Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh. * Công ty Cảng Hàng không Việt Nam tính phát hành 1,4 tỷ cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 38.500 tỷ. * Trận mưa lớn bất thường cuối tuần qua làm cuộc sống nhiều người dân ở một số quận của thành phố Hồ Chí Minh bị đảo lộn. * Tìm thấy thi thể tài xế lái máy xúc bị nước cuốn trôi ở Bình Dương. * Đề xuất làm tuyến đường sắt 900 tỷ đồng nối Dung Quất với tuyến đường sắt Bắc Nam. * Phú Yên: Xe tải đang chạy bất ngờ tông sập nhà dân, bé gái 1 tuổi trong nhà tử vong. * Thời tiết ngày 12-5: Trung bộ và Nam bộ tiếp tục có mưa to, nguy cơ xảy ra dông lốc. * Ông Trump hối thúc Tổng thống Ukraine sớm đến gặp ông Putin. * Nga và Ukraine tiếp tục giằn co, thăm dò lẫn nhau. * Nga xác nhận lệnh ngừng bắn đã kết thúc, vùng Kiev tiếp tục bị tấn công. * Iran và Mỹ nối lại đàm phán hạt nhân. * Lần đầu tiên chủ trì buổi đọc kinh, Tân Giáo Hoàng Leo XIV kêu gọi ngừng chiến tranh.