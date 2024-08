Tiền Giang đưa ra xét xử 111 bị cáo trong vụ án Công ty Luật đòi nợ thuê

(THTG) Ngày 6-8, tại thành phố Mỹ Tho, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên hình sự xét xử sơ thẩm công khai vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” đối với các bị cáo của Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vụ án đòi nợ thuê được Công an tỉnh Tiền Giang phá án vào tháng 2 năm 2024 gây xôn xao dư luận.

Phiên tòa có số bị cáo lên đến 111 người, hơn 100 bị hại và gần 100 tổ chức, cá nhân được Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang triệu tập tham gia. Do vậy công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài phiên tòa được Công an tỉnh Tiền Giang thực hiện nghiêm ngặt với sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ. Phiên tòa sẽ diễn ra từ ngày 06 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024.

Quang cảnh phiên tòa xét xử 111 bị cáo trong vụ án Công ty Luật đòi nợ thuê. Ảnh: Việt Bình

Theo cáo trạng, mặc dù biết rõ loại hình dịch vụ đòi nợ thuê đã bị cấm hoạt động, nhưng từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/02/2023, Trần Văn Châu, sinh năm 1980, thường trú quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh và Hồ Quốc Hùng, sinh năm 1987, thường trú phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh vẫn lợi dụng danh nghĩa Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh để ký hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiền tố tụng và tham gia khởi kiện tại tòa với 7 tổ chức gồm TP Bank, OCB, Mcredit, Jivf, Shinhan, SHB, VID. Công ty đã tổ chức bộ máy hoạt động, chỉ đạo 20 Trưởng nhóm và 579 nhân viên thuộc 20 nhóm dùng nhiều thủ đoạn đe dọa, uy hiếp tinh thần của hơn 172.600 người vay tiền từ các ngân hàng nêu trên, để cưỡng đoạt số tiền gần 456,8 tỷ đồng được các đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ trả phí hơn 168,4 tỷ đồng.

Theo cơ quan Công an, đây là nhóm tội phạm có tổ chức, trong đó, Trần Văn Châu hưởng lợi 15 tỷ đồng và Hồ Quốc Hùng hưởng lợi 12 tỷ đồng, cùng giữ vai trò chủ mưu, trực tiếp tổ chức việc thực hiện tội phạm.

