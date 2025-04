Công an Tiền Giang bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản

(THTG) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang vừa phối hợp với Công an thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo và Công an thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Quang, sinh năm 1975, cư trú thị trấn Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng tại cơ quan điều tra

Quang có 02 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản, vừa chấp hành xong án phạt tù về địa phương vào tháng 2/2025 thì đến ngày 25/3/2025, Quang đến 01 nhà trọ thuộc Ô 4, Khu 3, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, trộm xe mô tô.

Nhận tin báo của bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra, xác minh và phối hợp bắt giữ Nguyễn Văn Quang tại thị trấn Thạnh Hóa.

Tại Cơ quan Công an, Quang khai nhận: Do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi tìm tài sản để trộm cắp. Khi đến Khu 3, thị trấn Chợ Gạo, Quang thấy chiếc xe Vision để phía ngoài 01 phòng trọ, không người trông giữ nên lẻn đến trộm. Trên đường đi tiêu thụ, Quang bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật. Bị hại cho biết, chiếc xe trị giá khoảng 34 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quang để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Hồ Sương