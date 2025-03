Tiền Giang tăng cường xử lý hành vi vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông

(THTG) Rẽ phải hoặc đi thẳng khi đèn đỏ tại các nút giao mà không có biển báo phụ cho phép rẽ hay đi thẳng được xem là các lỗi phổ biến của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Do vậy để đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân và thực hiện nghiêm Nghị định 168 của Chính phủ, lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã và đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm này.

Vượt đèn đỏ tại giao lộ đường Lê Văn Phẩm – Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho.

Đơn cử như trong thời gian khoảng từ 14 giờ 30 phút đến 15 giờ, ngày 27/3, tại giao lộ đường Lê Văn Phẩm – Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Mỹ Tho, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ, Phòng CSGT, Công an tỉnh đã phát hiện đến 03 trường hợp vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của tín hiệu đèn giao thông (rẽ phải khi đèn đỏ tại vị trí không có biển báo phụ cho phép rẽ khi đèn đỏ). Qua làm việc thì hầu hết những người vi phạm đều có những lý do như công việc gấp, chủ quan cho rằng rẽ được để biện minh cho hành vi trái quy định của pháp luật này. Song những lý do này không những khiến cho chính mình vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn, gây ra tai nạn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình trật tự an toàn giao thông.

Theo Điều 7 của Nghị định 168 nêu rõ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy thực hiện hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 4 – 6 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô người điều khiển xe thực hiện hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 18 – 20 triệu đồng bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Mạnh Cường