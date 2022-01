Tiền Giang có 13 cơ sở chăn nuôi gà đạt Việt GAP

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 04-01, tỉnh ghi nhận 85 ca F0 mới (giảm 27 ca so với ngày 03-01), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 34.172 ca. - Trong năm 2021, Tiền Giang xử lý trên 30.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tước quyền sử dụng hơn 1.500 giấy phép lái xe với tổng số tiền phạt trên 27,4 tỷ đồng - Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, trong tuần qua, giá lúa ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tăng nhẹ, lúa thường tại ruộng cao nhất là 5.700 đồng/kg, giá bình quân là 5.217 đồng/kg, tăng 92 đồng/kg. - Năm 2021, huyện Châu Thành đã đầu tư hơn 34 tỷ đồng để thực hiện 72 công trình thủy lợi nội đồng phòng, chống hạn mặn và phòng chống thiên tai với tổng chiều dài hơn 48 ngàn mét - Công an TP. Mỹ Tho phá 1 tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc Khu phố 4, Phường 8, thu giữ 54 triệu đồng - 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2022, từ ngày 01 đến ngày 03/01, toàn quốc xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, làm chết 38 người, bị thương 35 người - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản lượng lúa cả nước năm 2021 đạt trên 43,86 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020...