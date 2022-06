Tiền Giang bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022

- Trong vụ Hè Thu 2022, nông dân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang trồng khoảng 1.100 ha, bao gồm bắp lấy hạt và bắp rau, đem lại lợi nhuận cao hơn gấp 3, 4 lần so với trồng lúa. - Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 02 ngày 07 và 08/7, Tiền Giang có 15.074 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm nay. - Tiền Giang có 13 xã được chọn xây dựng vùng trồng chuyên canh xoài cát Hòa Lộc và đã được cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. - Việt Nam được làm một trong những phó chủ tịch đại diện cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 77 với nhiệm kỳ một năm. - Công an vào cuộc vụ hàng trăm máy đo nồng độ cồn ‘lệch chuẩn’ - Trung Quốc mở cửa tạm thời cho chanh leo (Chanh dây) Việt Nam, đây là cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao với lợi nhuận lên đến 350-400 triệu đồng/ha. - Ngày 8-6, TAND tỉnh An Giang đã tuyên tử hình Trần Phước Tân, 40 tuổi, ngụ xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, An Giang, về tội \'giết người\' và \'hiếp dâm người dưới 16 tuổi\'. - Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long – tỉnh Đắk Nông đã tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan tới việc mất hơn 2.000ha rừng….