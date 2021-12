Tiêm vaccine Covid-19 quá hạn sẽ dẫn tới hệ quả gì?

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 02-11, tỉnh ghi nhận 176 ca F0 mới (tăng 34 ca so với ngày 01-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 25.205 ca. - Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận hơn 25.205 ca nhiễm, trong đó có 556 người tử vong, và trong các gia đình có người tử vong đã có 70 trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ. - Bảo hiểm xã hội Tiền Giang hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 2.027 đối tượng thuộc gia đình có mức sống trung bình tại 9 huyện, thị, thành trên địa bàn Tiền Giang - Tiền Giang có khoảng 14.000 ha sầu riêng, trong đó có hơn 7.500 ha đang cho trái, trong đó có khoảng 50 ha của 100 hộ dân ở xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy sản xuất theo quy trình hữu cơ - Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang trỗ trợ 572 đoàn viên, người lao động là F0 đã khỏi bệnh mỗi người một phần quà trị giá 3 triệu đồng. - Công an TX Gò Công tổ chức Lễ tổng ra quân tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ ra mắt xã nông thôn mới nâng cao - Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành làm việc với đối tượng Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1999, ngụ phường 6 thành phố Mỹ Tho để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản...