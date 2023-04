Thưởng “nóng” Ban chuyên án bắt giữ nghi phạm vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng

Thay mặt Ban Chuyên án, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố cho biết: Lúc 11 giờ 15 phút ngày 20/4, một thanh niên mang theo súng ngắn và roi điện xông vào Chi nhánh Ngân hàng VietinBank, số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, cướp đi số tiền hơn 648 triệu đồng cùng 1 điện thoại di động.

Tang vật vụ án

Ngay sau khi nhận được tin báo, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án truy xét; huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương tổ chức các hoạt động điều tra.

Chỉ chưa đầy 35 giờ, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng gây án là Lê Phú Cao, 32 tuổi, trú xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cùng với việc bắt giữ đối tượng, Ban Chuyên án cũng đã thu giữ toàn bộ công cụ, phương tiện gây án, 590 triệu đồng, 1 điện thoại di động cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan. Hiện, Ban Chuyên án đã tạm giữ hình sự đối với Lê Phú Cao để tiếp tục điều tra về tội Cướp tài sản.

Đối tượng Lê Phú Cao cùng tang vật

Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng chúc mừng và ghi nhận thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc của Công an thành phố nói chung và Ban chuyên án nói riêng khi đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ đối tượng gây án. Ông Nguyễn Văn Quảng cho rằng, đây là vụ cướp Ngân hàng đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian gần đây, với những phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, manh động, đối tượng có sự chuẩn bị, điều nghiên kỹ trước khi gây án. Khi vào Chi nhánh Ngân hàng này, đối tượng đã kéo sập cửa xuống, sau đó dùng súng giả và roi điện uy hiếp, khống chế các nhân viên ngân hàng cùng bảo vệ tại đây và cướp đi số tiền lớn. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Công an thành phố đã triển khai kịp thời các biện pháp nghiệp vụ truy xét.

Theo ông Nguyễn Văn Quảng, qua Chuyên án, cho thấy trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm rất cao của Công an thành phố trong đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là trong thời điểm nhạy cảm thành phố bước vào mùa cao điểm du lịch. Vụ việc xảy ra đã có tác động rất lớn về mặt tư tưởng, dư luận của quần chúng nhân dân và sự quan tâm của truyền thông. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Cơ quan cảnh sát điều tra và các lực lượng nghiệp vụ có liên quan đã làm rõ dấu vết đối tượng và tiến hành bắt giữ, đấu làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng.

Thượng tá Trần Nam Hải báo cáo kết quả đấu tranh chuyên án

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cũng biểu dương và gửi lời cảm ơn sự phối hợp kịp thời của các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.Qua vụ án này, ông Nguyễn Văn Quảng cũng đề nghị Công an thành phố rút ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó, có bài học về đấu tranh truy xét các đối tượng và hành vi phạm tội tương tự. Đồng thời, cần quan tâm đến việc rà soát, quản lý các đối tượng trên địa bàn. Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng cho rằng, mặc dù Công an thành phố đã có chương trình tập huấn về nghiệp vụ cho các Chi nhánh Ngân hàng nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện của các Ngân hàng là chưa đảm bảo yêu cầu.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng “thưởng nóng” Ban chuyên án

Vì vậy, thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu tất cả các Chi nhánh Ngân hàng và các cơ quan dễ xảy ra việc chiếm đoạt tài sản phải có những biện pháp nghiệp vụ cụ thể, kịp thời báo động khi có các đối tượng thực hiện hành vi này…/.

