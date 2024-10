Thành phố Mỹ Tho khen thưởng các tập thể, cá nhân trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(THTG) Công an thành phố Mỹ Tho vừa tổ chức trao giấy khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 15 tập thể và cá nhân thuộc Công an thành phố Mỹ Tho vì đã lập thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 2024, đồng thời trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng ông Nguyễn Tấn Triều và anh Nguyễn Tấn Trực, cư trú ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh vì đã lập thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trao giấy khen của UBND thành phố cho các cá nhân thuộc Công an thành phố Mỹ Tho.

Trong cao điểm, Công an thành phố Mỹ Tho đã tham mưu lãnh đạo cấp trên ban hành nhiều kế hoạch, công văn và phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý kịp thời các vụ việc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Công an thành phố đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong cao điểm này.

Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh tặng ông Nguyễn Tấn Triều và anh Nguyễn Tấn Trực.

Đối với 2 ông: Nguyễn Tấn Triều và Nguyễn Tấn Trực đã trực tiếp truy đuổi, khống chế, bắt đối tượng cướp tài sản giao Công an trong tối 18/9/2024, được Công an tỉnh khen thưởng biểu dương.

Đặng Thanh