Thị ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 cho Đảng viên xã Mỹ Phước Tây

*** Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Tiền Giang tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. * Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. * Sở Nông nghiệp và Môi trường Tiền Giang tổng kết dự án sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao. * Xã Mỹ Hội huyện Cái Bè khởi công xây dựng cầu Kênh Kháng Chiến. * Công an xã Yên Luông huyện Gò Công Tây tổ chức tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy. * Thị trấn Bình Phú huyện Cai Lậy bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. * Thành phố Mỹ Tho khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. * Thị ủy Cai Lậy trao Huy hiệu Đảng cho Đảng viên ở xã Nhị Quý đợt 19/5. * Xã Thạnh Mỹ huyện Tân Phước ra quân tổng vệ sinh môi trường. * Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3 năm 2025. * Thủ tướng Phạm Minh Chính: Các vụ hàng giả nghiêm trọng với quy mô lớn cho thấy có sự buông lỏng trong công tác quản lý. * Vietnam Airlines chuyển toàn bộ chuyến bay nội địa sang nhà ga T3 từ ngày 17-5. * Phát hiện 2 người đàn ông tử vong ở huyện Bình Chánh, 1 người bị đâm và 1 người treo cổ gần đó, Công an đang vào cuộc điều tra. * Bộ Công an bắt tạm giam nguyên Cục Trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cùng 4 đồng phạm. * Cà Mau: Sắp bỏ cấp huyện nhưng huyện U Minh vẫn tổ chức 2 đoàn đi học tập kinh nghiệm ở Côn Đảo. * Nhiều Trường Đại học mở cổng tuyển sinh sớm. * Chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến vết sụt lún trên nút giao nghìn tỷ ở Nha Trang. * Hà Nội: Tạm đình chỉ công tác Trưởng Công an một xã có liên quan đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe ô tô với 6 xe gắn máy. * Đại biểu Quốc hội đề nghị giữ quyền chất vấn của Đại biểu HĐND đối với Chánh án, Viện trưởng. * Long An sắp có thêm khu dân cư 50.000 người gần Vành đai 3 – Phía Bắc sông Bến Lức. * Trình Quốc hội giảm thuế VAT tới hết năm 2026. * Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển hơn 10.000 lao động. * Bộ Tài chính lấy ý kiến giảm 50% mức thu một loạt phí, lệ phí các thủ tục hành chính đến hết năm 2026. * Tập đoàn Bamboo Capital bị phạt 92,5 triệu đồng vì không báo cáo về trái phiếu. * 12 triệu người Việt Nam mang gene tan máu bẩm sinh. * Phát triển Hải Phòng trở thành thành phố tiêu biểu sánh vai với các nước Châu Á. * Thủ tướng yêu cầu sớm ban hành kết luận thanh tra doanh nghiệp kinh doanh vàng. * Tỷ lệ ủng hộ ông Trump bất ngờ tăng lại, người Mỹ bớt lo về suy thoái kinh tế. * Ngoại trưởng Mỹ sẽ gặp Nga và Ukraine. * Phương Tây dọa siết trừng phạt, ông Putin nói Nga có thể tự cung tự cấp. * Nga bác bỏ phán quyết về vụ bắn rơi máy bay MH17. * Mỹ gở toàn bộ lệnh trừng phạt với Syria. * Mỹ và Saudi Arabia ký kết thỏa thuận vũ khí lớn nhất lịch sử, gần 142 tỷ USD.