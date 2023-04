Thanh long ruột đỏ huyện Chợ Gạo đạt chuẩn OCOP 4 sao

(THTG) Thanh long là cây trồng chủ lực trong cơ cấu kinh tế của tỉnh Tiền Giang, trong đó thanh long ruột đỏ chiếm hơn 70% diện tích. Song, đây cũng là loại cây ăn trái không ổn định về thị trường tiêu thụ nên Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát, huyện Chợ Gạo chủ động xây dựng quy trình nâng cao chất lượng và được UBND tỉnh chứng nhận đạt OCOP 4 sao nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế từ loại trái cây đặc sản này.

Thu hoạch thanh long. Ảnh: Nguyễn Phong

Thanh long ruột đỏ OCOP 4 sao được trồng ở xã Quơn Long với khoảng 50 ha do các xã viên Hợp tác xã nông nghiệp sạch Hưng Thịnh Phát chăm sóc, quản lí dịch hại theo tiêu chuẩn Global GAP. Quy định nghiêm ngặt nhất là không sử dụng chất tăng tưởng, không kích tăng trọng trái thanh long, đồng thời tăng cường sử dụng phân hữu cơ, giảm phân hóa học, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong danh mục cho phép của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, ưu tiên sử dụng thuốc sinh học. Đặc biệt, trong quá trình thu hoạch, sơ chế, đóng gói và bảo quản sau thu hoạch tuân thủ các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Hiện thanh long ruột đỏ OCOP 4 sao chủ yếu xuất khẩu qua thị trường Châu Âu với giá bán cao hơn từ 10 đến 15% so với thanh long sản xuất đại trà.

Hiện toàn tỉnh có gần 9.000 ha thanh long, năng suất trung bình 23,4 tấn/ha, tập trung chủ yếu tại huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Tân Phước, Gò Công Đông. Từ sau tết nguyên đán Quý Mão đến nay, giá bán thanh long phục hồi trở lại sau 3 năm dài rớt giá, mang lại lợi nhuận ổn định cho người nông dân./

Kim Nữ