Tăng lương cho công chức, viên chức từ 1/1/2023 sẽ khó kiềm chế lạm phát

- Bắt 17 nghi can bắn chết 2 người ở Phú Quốc. - Bộ trưởng Bộ Nội vụ lý giải việc cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc và tăng lương cơ sở. - Từ ngày 17 - 23/10, Tiền Giang ghi nhận 107 ca mắc sốt xuất huyết, giảm trên 26% so với tuần trước đó. - Hội người Cao tuổi tỉnh Tiền Giang bàn giao 05 căn nhà Mái ấm cao tuổi cho các hội viên cao tuổi đang gặp khó khăn về nhà ở. - Tết dương lịch 2023, người lao động được nghỉ tối đa ba ngày. - Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh gặp mặt doanh nghiệp vùng phía Tây của tỉnh. - Tiền Giang: Diện tích nuôi trồng thủy sản các huyện phía Đông tăng trưởng 0,45%/năm - Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị tăng cao phụ cấp ưu đãi cho giáo viên mầm non. - WHO lần đầu xác định bệnh nấm là mối đe dọa với sức khỏe con người. - Đề xuất BHYT thanh toán tiền thuốc bệnh nhân mua ngoài. - Hơn 800 người Việt tập trung về cửa khẩu Mộc Bài xin hồi hương...