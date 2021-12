Sức mua tại chợ truyền thống giảm mạnh

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 07 -12, tỉnh ghi nhận 340 ca F0 mới (tăng 55 ca so với ngày 06-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 26.413 ca. - Sáng ngày 06-12, Tiền Giang khai mạc kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tiền Giang khoá X dưới sự điều hành của ông Võ Văn Bình - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Nguyên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Nông dân huyện Cái Bè nâng diện tích trồng sầu riêng lên 2.416 hecta, tăng 2.116 hecta so với năm 2016. - Tiền Giang đã tiêm phòng miễn phí 95.000 liều vacxin viêm da nổi cục cho đàn bò, đạt tỷ lệ 90%, trong khi tỷ lệ miễn dịch đối với bệnh này theo quy định là 85%. - Tiền Giang tham dự Diễn đàn cấp cao thường niên lần thứ 3 về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu Covid-19 và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong kỷ nguyên số” - Mặc dù lưu lượng hành khách không nhiều, nhưng vận tải Tiền Giang từng bước phục hồi. Trong tháng 11, ngành vận tải hành khách có 1.769 hành khách, tăng 2,7% so tháng 10, giảm 35% so cùng kỳ năm 2020 - Việt Nam đã tiếp nhận hơn 150,6 triệu liều vắc-xin Covid-19. Tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vắc-xin là 95,6% và tiêm đủ 2 liều là 73,7% dân số từ 18 tuổi trở lên, Bộ Y tế thúc tiêm mũi 3...