Sử dụng công cụ hỗ trợ đi đòi nợ, còn đập phá tài sản người khác

(THTG) Tối 30-12, Công an phường 2, thành phố Mỹ Tho tiến hành làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trần Vĩnh Minh Luân, sinh năm 1975, ngụ ấp 3, xã Trung An, thành Phố Mỹ Tho về hành vi gây rối trật tự công cộng và sử dụng công cụ hỗ trợ trái quy định, nhưng chưa gây hậu quả.

Đối tượng Trần Vĩnh Minh Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trọng Tín

Khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, Luân điều khiển xe môtô, mang theo gậy ba khúc và dao đến nhà chị Thái Thị Kim Loan, ở phường 2, thành phố Mỹ Tho để đòi nợ. Do chị Loan không trả nên Luân dùng gậy đập phá tài sản trong nhà.

Qua tin báo của quần chúng, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh phối hợp Công an phường 2, thành phố Mỹ Tho có mặt kịp thời giải quyết vụ việc, không để xảy ra mất an ninh trật tự.

Trọng Tín