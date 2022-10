Số ca sốt xuất huyết nhập viện tại Tiền Giang tăng nhanh

(THTG) Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Tiền Giang, bệnh sốt xuất huyết (Dengue) ở Tiền Giang đang gia tăng nhanh. Tính từ ngày 26/9- 05/10, Tiền Giang đã ghi nhận 7.096 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 356% với cùng kỳ.

Đặc biệt, trong tuần 40, ghi nhận 259 ca và huyện có số ca mắc cao nhất trong tuần là Cái Bè 70 ca. Đến nay trên địa bàn tỉnh, huyện có số ca mắc SXH cao là Cái Bè 1861 ca, kế đến là Châu Thành: 1.062 ca và Cai Lậy: 1.061 ca…

Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại bệnh viện.

Theo Phó Giám đốc phụ trách CDC Võ Thanh Nhơn, dịch bệnh của quý 4 vẫn còn diễn biến phức tạp, phải tiếp tục tăng cường kiểm soát. Tại Tiền Giang, mặc dù dịch COVID-19 đã được kiểm soát nhưng sốt xuất huyết vẫn còn tăng nhanh. Tính đến thời điểm này, Tiền Giang đã có 04 ca tử vong do sốt xuất huyết. Số ca nặng do sốt xuất huyết năm nay đã tăng hơn 4,5 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trong thời gian tới, dịch sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng cao do đang vào đỉnh dịch hằng năm (từ tháng 7- 11). Do đó, người dân không được chủ quan trước dịch bệnh, các địa phương cần tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống sốt xuất huyết.

Đối với phụ huynh và người dân, khi phát hiện con em có các triệu chứng nghi ngờ sốt xuất huyết phải đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời, không tự ý điều trị tại nhà.

Tin và ảnh: Thanh Hoàng