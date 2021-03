Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác phòng chống hạn, mặn hai xã cù lao Ngũ Hiệp và Tân Phong

+ Trong tháng 2/2021, lượng khách du lịch đến Tiền Giang là 51,9 ngàn lượt khách, tăng 3,6% so tháng 1/2021 và giảm 60,2% so cùng kỳ + Nhằm giữ vững và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới đạt được, năm 2021 tỉnh Tiền Giang có 14 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao + Tiền Giang phấn đấu đến năm 2025 có 200 sản phẩm OCOP, trong đó có 100 sản phẩm đạt 3 sao, 90 sản phẩm đạt 4 sao và 10 sản phẩm đạt 5 sao + 8.200 công nhân lao động Công ty TNHH Túi xách Simone Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã trở lại làm việc sau ba ngày đình công + Xã Bình Phan, huyện Chợ Gao khởi công công trình giếng khoan với độ sâu 400 m, tổng kinh phí 180 triệu đồng do Tỉnh Đoàn vận động tổ chức Gifts Foundation, Canada tài trợ...