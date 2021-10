Phát hiện siêu kháng thể vô hiệu hoá tất cả biến thể SARS-CoV-2

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 17-10, tỉnh ghi nhận 46 ca F0 mới (giảm 75 ca so với ngày 16 -10), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 15.011 ca. - Bộ Y tế khuyến cáo người dân khi mở các gói hàng hóa là thực phẩm tại nhà thì không phun chất khử trùng dùng trong khử khuẩn bề mặt, quần áo… lên thực phẩm, dù là phun bên ngoài. - Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn số 7538 đề nghị rà soát số lượng trẻ em mồ côi do dịch COVID-19 và đề xuất giải pháp hỗ trợ tốt nhất - Huyện Châu Thành đẩy mạnh tốc độ tiêm vaccine phòng Covid cho công nhân, đến nay đã có hơn 5000 công nhân trên địa bàn huyện được tiêm mũi 1 - Bà Nguyễn Thị Lan - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Mỹ Tho thăm hỏi, động viên các gia đình có thân nhân là đảng viên cao niên qua đời do dịch Covid-19 - Huyện Châu Thành nâng cao chất lượng vườn cây ăn trái, toàn huyện hiện có hơn 12 ngàn hecta vườn cây ăn trái, sản lượng thu hoạch hoạch 238.000 đạt 99% so với kế hoạch năm...