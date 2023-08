Phát hiện 60 người dương tính với chất ma tuý tại một quán ăn ở Mỹ Tho

(THTG) Khuya ngày 13-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra “Công ty trách nhiệm hữu hạn ăn uống giải trí 268 Titan” ở số 128 đường Phạm Thanh, phường 5, thành phố Mỹ Tho do ông Nguyễn Vĩnh Hưng, sinh năm 1980, cư trú phường 4, thành phố Mỹ Tho đứng tên chủ sở hữu.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng.

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán ăn này có 95 người khách và 27 nhân viên đang có mặt tại quán. Qua test nhanh, lực lượng công an phát hiện có 60 người dương tính với chất ma tuý (trong đó có 13 nhân viên của quán). Tiến hành kiểm tra hợp đồng lao động của nhân viên, cơ sở kinh doanh này chưa cung cấp được các hợp đồng lao động cho cơ quan công an.

Nội vụ, Công an thành phố Mỹ Tho đã tiến hành lập biên bản vụ việc và cùng với các đơn vị nghiệp vụ mời 60 người dương tính với chất ma tuý đến Công an thành phố Mỹ Tho để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đây, vào ngày 13-7-2023, Tổ công tác Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra “Công ty trách nhiệm hữu hạn ăn uống giải trí 268 Titan”, qua kiểm tra hợp đồng lao động của nhân viên thì cơ sở chưa cung cấp được, nay lại tiếp tục tái phạm.

Đặng Thanh