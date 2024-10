Những thực phẩm “vàng”, giúp bạn luôn khỏe mạnh khi thời tiết giao mùa

(THTG) Giao mùa là thời điểm cơ thể dễ bị suy yếu và mắc bệnh do sự thay đổi thất thường của thời tiết. Để bảo vệ sức khỏe trong giai đoạn này, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Dưới đây là những thực phẩm bạn không nên bỏ qua khi giao mùa.

Ăn khoai lang bảo vệ sức khỏe

Khoai lang được đánh giá là một trong những thực phẩm tốt nhất trong thời tiết giao giao mùa do giàu beta-carotene, tiền chất của vitamin A, giúp tăng cường sản xuất tế bào miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng thường gặp khi thời tiết thay đổi. Khoai lang đồng thời giàu chất xơ và carbohydrate phức tạp, cung cấp năng lượng từ từ, giúp bạn cảm thấy no lâu và ổn định đường huyết, đặc biệt quan trọng khi cơ thể cần thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Tuy nhiên, các trường hợp tiêu chảy, viêm dạ dày đa toan, đường huyết thấp nên tránh ăn khoai lang.

Trái cây họ cam quýt

Cam, chanh, bưởi, quýt, và nhiều loại quả họ cam quýt khác không chỉ là những món quà tươi mát từ thiên nhiên mà còn là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C – một chất dinh dưỡng thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và tăng cường sức khỏe, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus và các mầm bệnh khác. Ngoài ra, vitamin C còn hỗ trợ quá trình hấp thụ sắt, một khoáng chất quan trọng trong việc tạo máu và vận chuyển oxy đến các tế bào, đảm bảo cơ thể luôn tràn đầy năng lượng và sức sống.

Nhiều thực phẩm quen thuộc có thể giúp tăng cường sức đề kháng khi giao mùa. Ảnh: Getty Images

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông đỏ chứa gấp đôi lượng vitamin C so với cam, quýt vì vậy có thể trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa, khi cơ thể dễ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh. Không chỉ dừng lại ở vitamin C, ớt chuông đỏ còn chứa một lượng lớn beta carotene, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các tế bào khỏi sự tấn công của các gốc tự do, những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào và dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả ung thư và lão hóa sớm.

Tỏi

Tỏi, một loại gia vị quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, không chỉ mang đến hương vị thơm ngon cho món ăn mà còn chứa đựng nhiều lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc, đặc biệt trong việc tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các bệnh nhiễm trùng. Tỏi có chứa allicin, hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và tăng cường miễn dịch. Nghiên cứu cho thấy, những người thường xuyên ăn tỏi có nguy cơ mắc cảm lạnh thấp hơn so với những người không ăn.

Tỏi là thực phẩm không nên bỏ qua khi giao mùa. Ảnh: Healthlines

Sữa chua

Sữa chua không chỉ là món ăn nhẹ ngon miệng mà còn là một đồng minh đắc lực cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Điều này là nhờ vào nguồn cung cấp dồi dào probiotic có trong sữa chua. Probiotic, hay còn gọi là vi khuẩn có lợi, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột – một hệ sinh thái phức tạp gồm hàng nghìn tỷ vi sinh vật.

Điều đáng kinh ngạc là 70% tế bào miễn dịch của cơ thể chúng ta lại tập trung tại đường ruột. Chính vì vậy, một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, cân bằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả. Probiotic trong sữa chua giúp kiểm soát sự phát triển của các vi khuẩn có hại, ngăn ngừa chúng gây viêm nhiễm và kích thích hệ miễn dịch sản xuất các kháng thể cần thiết.

Trà xanh

Trà xanh là nguồn cung cấp dồi dào epigallocatechin gallate (EGCG), một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng bảo vệ tế bào khỏi những tổn thương do gốc tự do gây ra, từ đó tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Thưởng thức trà xanh thường xuyên không chỉ mang lại cảm giác thư thái mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc phải các bệnh mãn tính nguy hiểm như tim mạch và ung thư.

Theo VOV