Nguyễn Phương Hằng bị tuyên phạt 3 năm tù

19h30 ngày 21/9, kết thúc phần xét hỏi và luận tội, HĐXX TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) 3 năm tù giam. Phiên xử sơ thẩm kết thúc sớm hơn một ngày so với dự kiến.

Nguyễn Phương Hằng khóc nức nở tại toà.

Đặng Anh Quân (45 tuổi, Giảng viên Đại học Luật TP.HCM) 2 năm 6 tháng tù.

Trước đó, trong phần tự bào chữa sau khi nghe đại diện VKSND đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 3-4 năm tù, bị cáo Nguyễn Phương Hằng đã không kiềm được cảm xúc, bật khóc nức nở.

Nguyễn Phương Hằng trình bày nói rất ân hận vì lỗi lầm gây ra, và xin lỗi các cấp chính quyền, những người mà mình đã xúc phạm.

“Bị cáo biết bị cáo sai, bị cáo xin lỗi tất cả các cấp chính quyền, xin lỗi tất cả những người bị cáo đã vô tình hay cố ý đụng chạm…”, Nguyễn Phương Hằng nói và cũng xin được giảm nhẹ án để sớm trở về với cuộc sống.

Nguyễn Phương Hằng tại phiên xét xử sơ thẩm.

Đại diện VKSND TP.HCM cho rằng, hành vi của Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân và Đặng Anh Quân đã phạm tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tội phạm và hình phạt quy định tại khoản 2 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ, thực hiện nhiều buổi livestream trên không gian mạng, phát ngôn có nội dung bịa đặt, biết rõ thông tin không đúng sự thật hoặc thông tin chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân.

Đồng thời đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của: Võ Nguyễn Hoài Linh, Nguyễn Thị Mỹ Oanh, Đặng Thị Hàn Ni, Nguyễn Đức Hiển, Trần Thị Thủy Tiên, Lê Công Vinh, Huỳnh Minh Hưng, Đinh Thị Lan, Lê Thị Giàu, Trương Thị Việt Hà trái quy định của pháp luật.

Bị cáo Đặng Anh Quân trả lời chất vấn của luật sư.

Hành vi của Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân, Đặng Anh Quân vi phạm các điểm a, b khoản 3 Điều 16; điểm d khoản 1 Điều 17 Luật An ninh mạng năm 2018 và điểm d khoản 1 Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các bị cáo phạm tội có tổ chức phạm tội 2 lần trở lên. Tuy nhiên xét thấy tại cơ quan cơ quan điều tra và tại tòa, các bị cáo thành thật khai nhận hành vi phạm tội. Đây là những tình tiết giảm nhẹ. Ngoài ra Nguyễn Phương Hằng còn có nhiều bằng khen về công tác thiện nguyện.

Nguồn vov.vn