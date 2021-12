Nguyên Phó Chủ tịch nước tặng quà tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Tân Phú Đông

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 15-12, tỉnh ghi nhận 411 ca F0 mới (tăng 9 ca so với ngày 14-12), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 29.711 ca. - Tỷ lệ người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp Tiền Giang đã tiêm vắc xin Covid-19 mũi 1 đạt khoảng 97% (khoảng 106.906 người), đã tiêm mũi 2 đạt khoảng 92% (tương đương 100.362 người). - Đợt cao điểm tấn công tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/2/2022 - BCH quân sự tỉnh Tiền Giang và Công ty TNHH Nhà Đất Minh Tâm tài trợ 60 triệu đồng xây “Nhà đồng đội” cho bà Nguyễn Thị Bé ngụ ấp Hòa Mỹ xã Bình Ninh là Trung sĩ, chức vụ Y tá, Phòng Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. - Agribank Chợ Gạo hỗ trợ 50 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện - Đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện 108 ổ bệnh dịch tả heo Châu Phi với gần 2.890 con heo bị nhiễm bệnh, chết và tiêu hủy - Trong năm 2021, Tiền Giang có diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt đạt trên 98% kế hoạch; rau màu các loại xuống giống tăng 4,1% so cùng kỳ, sản lượng đạt 102,6% kế hoạch. - Có khoảng 644 hộ ở các xã Bình Phục Nhứt, Bình Phan và thị trấn Chợ Gạo (huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) bị ảnh hưởng, phải đền bù, giải tỏa với tổng kinh phí khoảng 683 tỷ đồng. Trong đó, có 220 hộ dân bị giải tỏa trắng...