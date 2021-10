Nghiên cứu mới tiết lộ thuốc chống trầm cảm làm giảm thời gian nhập viện vì Covid-19

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 27-10, tỉnh ghi nhận 127 ca F0 mới (tăng 06 ca so với ngày 26 -10), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 15.985 ca. - Chợ Gạo tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2021 - Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Châu Thành đã vận động được trên 500 tấn rau củ quả, 150 tấn gạo, 10.000 thùng mì gói, … với tổng trị giá trên 5 tỷ đồng hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid 19 - CDC Tiền Giang phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức 2 lớp tập huấn trực tuyến với hơn 100 điểm cầu về kỹ thuật lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS - CoV – 2 - Huyện Tân Phước tiến hành cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho công dân sau thời gian gián đoạn do dịch Covid 19, đến nay đã cấp được 47.206 thẻ, đạt tỷ lệ 78,41%. - Đến nay, huyện Gò Công Tây có 80.781 người đã được tiêm vắc xin, trong đó có 21.003 người tiêm đủ 2 mũi, hiện tại tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng Covid 19 tại huyện đạt 79,73%...