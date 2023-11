Một thanh niên ở Chợ Gạo nhặt được của rơi trả lại người bị mất

(THTG) Vừa qua, trên địa bàn huyện Chợ Gạo có 1 thanh niên nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất. Hành động này được đông đảo người dân biểu dương khen ngợi.

Cụ thể, vào ngày 17-11-2023 trên đường đi tại đoạn đường gần trụ sở ấp Tân Hưng xã Tân Thuận Bình, anh Nguyễn Minh Đức, sinh năm 2001, ngụ ấp Tân Bình 2A xã Tân Thuận Bình có nhặt được cái ví, bên trong có 18 triệu đồng tiền mặt, 1 thẻ căn cước công dân, 1 thẻ Ngân hàng đều mang tên Nguyễn Lan Chi và 1 thẻ Ngân hàng khác mang tên TO VAN CO. Biết đây là tiền và giấy tờ của người đi đường đánh rơi, anh Đức liền mang đến Trụ sở Công an xã Tân Thuận Bình trình báo và giao nộp toàn bộ giấy tờ cùng số tiền trên để Công an liên hệ trao trả lại cho người bị mất.

Anh Nguyễn Minh Đức (áo đen), sinh năm 2001 được khen thưởng vì nghĩa cử cao đẹp. Ảnh: Khánh An

Công an xã Tân Thuận Bình đã nhanh chóng xác minh và xác định được chủ nhân của số tiền và giấy tờ trên là chị Nguyễn Lan Chi, sinh năm 1975 ngụ ấp Phước Thuận xã Phước Lâm huyện Cần Giuộc tỉnh Long An. Công an xã đã liên hệ với chị Lan Chi, đến 17 giờ cùng ngày, toàn bộ số giấy tờ cùng tài sản trên được Công an xã Tân Thuận Bình và anh Nguyễn Minh Đức trao trả lại cho người bị mất.

Đây là một hành động đẹp rất đáng được biểu dương, khen thưởng. Để tuyên dương và lan toả hình ảnh đẹp về lòng trung thực, tính nhân văn của thanh niên, Xã Đoàn Tân Thuận Bình đã đề nghị Hội LHTN Việt Nam huyện Chợ Gạo tuyên dương gương “Thanh niên sống đẹp, nhặt được của rơi trả người bị mất” và Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận Bình tặng giấy khen cho anh Đức vì “Đã có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất”.

Được biết, anh Minh Đức là một trong những thanh niên của xã Tân Thuận Bình đang trong diện chuẩn bị nhập ngũ và quân đội năm 2024.

Bình Yên