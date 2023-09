Mang trung thu đến cho thiếu nhi kém may mắn

- Tiền Giang ghi nhận gần 7.000 ca đau mắt đỏ. - 94 công nhân, lao động tại các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tham gia lớp nhận thức về Đảng. - Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra vụ nghi nổ súng trên đường bờ kè sông Tiền (đường Hoàng Sa, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). - Áp thấp trên Biển Đông đang mạnh lên, từ miền Trung trở vào mưa đến rất to. - Bốn tay chèo rowing nữ giành huy chương ASIAD 19 đầu tiên cho đoàn Việt Nam. - Giá dầu dự báo tiến tới 100 USD mỗi thùng. - Do lạm phát, thế giới đã tiêu thụ 121,2 tỷ gói mỳ năm 2022, mức cao nhất mọi thời đại. - Cháy cửa hàng xăng dầu tại Benin, giáp Nigeria khiến 35 người thiệt mạng. - Cà Mau vừa ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận sản phẩm OCOP đối với 9 sản phẩm của 3 chủ thể. - Một cán bộ xã ở Hải Dương bị bắt vì tham ô tiền trợ cấp thờ cúng liệt sĩ…