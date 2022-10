Lũ về, giá cây màu tại huyện cái Bè tăng cao

(THTG) Hiện nay, các huyện đầu nguồn của Tiền Giang như Cái Bè, Cai Lậy, mực nước nội đồng đang lên… Tuy mực nước lũ không cao, nhưng đã làm giảm đáng kể diện tích trồng rau màu. Vì vậy, giá các loại rau màu đang tăng khá cao.

Nông dân thu hoạch rau màu.

Cái Bè là 1 huyện đầu nguồn, ngoài trồng lúa, cây ăn trái, nông dân ở đây trồng hơn 3.500 hecta rau màu các loại, với sản lượng đạt hơn 72.000 tấn. Cây màu phát triển chủ yếu là ở những khu vực trong đê bao của các xã như: Hậu Thành, An Cư, Mỹ Hội, Hậu Mỹ Phú, Hậu Mỹ Trinh, Hậu Mỹ Bắc A, Hậu Mỹ Bắc B, Mỹ Lợi A, Mỹ Lợi B và Mỹ Tân… Do mùa nước nổi đang lên nên hiện tại, giá bán các loại rau màu, củ quả các loại như dưa leo, mướp, khổ qua, bầu, bí, cà nâu, đậu que, đậu bún, đậu bắp… tại huyện Cái Bè đang tăng từ 5.000 – 6.000 đồng/kg so với những tháng trước đó.

Theo nhiều nông dân cho biết, đây là vụ nghịch trong năm do đó giá các loại rau màu luôn ở mức cao. Bà con nông dân cho biết, cây màu dễ trồng, nhanh cho thu hoạch. Vì vậy, khi thị trường tiêu thụ mạnh, giá tăng, nông dân phấn khởi thì thu lãi cao. Bình quân 1 công đất trồng màu, sau mỗi vụ thu hoạch, nông dân thu lãi từ 15 đến 20 triệu đồng tùy loại.

Tin và ảnh: Chiêu Nam