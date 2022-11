“Lái xe an toàn” một hình thức tuyên truyền An toàn giao thông hiệu quả

(THTG) Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông và trang bị kiến thức, kỹ năng lái xe an toàn cho người lao động, ngày 18 – 11, Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an huyện Tân Phước phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Mỹ Tho Mitexco và Công ty Giày Apache đóng trên địa bàn huyện Tân Phước, tổ chức Ngày hội “Lái xe an toàn” cho công nhân của Công ty giày APaChe.

Quang cảnh Ngày hội “Lái xe an toàn” cho công nhân của Công ty giày APaChe.

Tham gia ngày hội, công nhân được cán bộ Đội Cảnh sát giao thông và trật tự Công an huyện Tân Phước và Kỹ thuật viên của Công ty Cổ phần thương mại Mỹ Tho Mitexco huấn luyện, trang bị các kiến thức về An toàn giao thông, kinh nghiệm khi tham gia giao thông và các kỹ năng lái xe an toàn. Công nhân còn được trang bị kiến thức thông qua hình thức thi trắc nghiệm và thi thực hành lái xe an toàn. ​

Công nhân tham gia nhiều hoạt động trong ngày hội.

Kinh phí tổ chức ngày hội “Lái xe an toàn” do Công ty Cổ phần thương mại Mỹ Tho và Công ty giày APaChe tài trợ. Đây là một hoạt động tuyên truyền an toàn giao thông hiệu quả nhất. Thông qua ngày hội, công nhân tự tin tham gia giao thông, góp phần vào việc giảm thiểu tai nạn giao thông, bảo vệ bản thân và những người cùng tham gia giao thông ./.

Tin và ảnh: Phúc Thịnh