(THTG) Được sự ủy quyền của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, ngày 02-5, Ban Thường vụ Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Gò Công thuộc Công an tỉnh Tiền Giang.

Quang cảnh Công bố Quyết định thành lập Công an thành phố Gò Công. Ảnh: Lê Hoài

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tại buổi lễ, Ban Tổ chức thông qua Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Gò Công và các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Gò Công. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Tỉnh ủy viên – Phó Giám đốc Công an tỉnh trao các Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Thượng tá Châu Ái Việt – Trưởng Công an thị xã Gò Công giữ chức vụ Trưởng Công an thành phố Gò Công.

Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định về việc thành lập Công an thành phố Gò Công. Ảnh: Lê Hoài

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Nhựt – Giám đốc Công an tỉnh tin tưởng rằng: Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Gò Công sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Đồng thời, yêu cầu Công an thành phố Gò Công căn cứ, chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vấn đề xảy ra, không để bị động trong mọi tình huống, kiên quyết tấn công trấn áp các loại tội phạm, chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Gò Công.

Thượng tá Châu Ái Việt – Trưởng Công an thành phố Gò Công đại diện toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố tiếp thu kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh và hứa quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thành ủy – UBND thành phố Gò Công đã tin tưởng giao cho; đoàn kết, thống nhất, trong ý chí và hành động, xây dựng lực lượng Công an thành phố Gò Công ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Diễm