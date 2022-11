Khởi tố nhóm côn đồ chém tài xế trên Quốc lộ 1A

Khi đang điều khiển xe du lịch dừng đèn đỏ trên Quốc lộ 1 hướng về TP.HCM, một tài xế bất ngờ bị nhóm côn đồ đập phá cửa xe, kéo cửa xe truy sát.

Chiều nay (26/11), Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Hoài Phong, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Phước Hùng, Huỳnh Quốc Huy và Lê Bảo Thuận để điều tra về tội “Cố ý gây thương tích” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Hình ảnh nạn nhân trong vụ việc.

Cách đây 10 ngày, tài xế Lê Ngọc Tuấn (18 tuổi, ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) điều khiển xe du lịch lưu thông trên Quốc lộ 1 hướng TP.HCM về miền Tây. Trong lúc dừng chờ đèn tín hiệu giao thông địa phận ấp 5, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa thì bị nhóm do Lê Văn Hoài Phong cầm đầu ra đứng chặn xe. Sau đó băng nhóm này dùng mã tấu, dao tự chế chém vào xe, rồi kéo cửa truy sát tài xế gây thương tích rất nặng.

Do tính chất nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An phối hợp Công an địa phương tập trung điều tra truy xét bắt giữ các đối tượng.

Qua trưng cầu giám định, tài xế Lê Ngọc Tuấn bị thương tật 11%, phương tiện hư hỏng định giá gần 10 triệu đồng. Ngoài 5 đối tượng trên, cơ quan công an cũng đang xem xét 3 người khác trong nhóm của Phong./.

Nguồn VOV