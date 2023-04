Khởi tố, bắt tạm giam thầy giáo ở Tiền Giang nhắn tin “gạ tình” nữ sinh

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Sơn Hà, thầy giáo dạy âm nhạc, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp.

Liên quan vụ nghi phạm Nguyễn Sơn Hà, là giáo viên dạy môn âm nhạc của trường THCS Xuân Diệu, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, có hành vi nhắn tin “gạ tình” một nữ sinh lớp 8 của trường này, Công an thành phố Mỹ Tho xác định nghi phạm Nguyễn Sơn Hà có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với nghi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm pháp.