Khen thưởng các cá nhân truy bắt đối tượng cướp giật tài sản

(THTG) Ngày 25-11, Công an Tp. Mỹ Tho phối hợp Ban lãnh đạo khu phố 10, Phường 6 tổ chức lễ trao thưởng cho 4 cá nhân có thành tích truy bắt tội phạm.

4 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang trao giấy khen kèm theo tiền thưởng vì có thành tích truy bắt đối tượng cướp giật tài sản. Ảnh: Thanh Tùng

Trước đó, vào lúc 20 giờ 40 phút ngày 17/11/2020, chị Nguyễn Thị Anh Thư điều khiển xe mô tô, chở chị Phan Thị Kim Thuỳ, cùng sinh năm 2002 và cùng ngụ Phường 2, Tp. Mỹ Tho, khi đến ngã ba Lý Thường Kiệt – Lê Văn Phẩm ( Phường 6 ) thì bất ngờ bị đối tượng Huỳnh Văn Việt, sinh năm 1994, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang điều khiển xe mô tô từ phía sau vượt lên, giật túi xách của chị Thư và bỏ chạy. Chị Thư và Thuỳ truy đuổi đến ngã tư Lý Thường Kiệt – Trần Hưng Đạo thì bắt kịp và đạp xe đối tượng, làm cả 2 xe cùng ngã xuống đường. Sau đó đối tượng chạy bộ vào hẻm 290, khu phố 4, Phường 4 thì bị anh Đào Hoàng Hải, sinh năm 1981, ngụ Phường 4 và anh Tạ Ngọc Tiến, sinh năm 1983, ngụ Phường 10 bắt giữ, giao cơ quan công an xử lý.

Tại buổi lễ trao thưởng, Thượng tá Phạm Thế Kim – Phó Trưởng Công an Tp. Mỹ Tho trao giấy khen kèm theo tiền thưởng (mỗi cá nhân 1 triệu đồng ) của Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang tặng 4 cá nhân gồm: Nguyễn Thị Anh Thư, Phan Thị Kim Thuỳ, Đào Hoàng Hải và Tạ Ngọc Tiến do có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Thanh Tùng