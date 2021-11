Tân Phước trở thành điểm nóng dịch Covid-19 của tỉnh Tiền Giang

Tiền Giang đang ở cấp độ nguy cơ trung bình, tương đương cấp độ 2 (vùng vàng).

Theo đó, có 21 đơn vị xã, phường đang ở cấp độ 3 (tăng 8 đơn vị so với tuần trước), gồm các địa phương: Phường 6, 8, 9, xã Tân Mỹ Chánh – TP. Mỹ Tho; Phường 1, 2, xã Long Chánh, xã Bình Đông, xã Bình Xuân – Thị xã Gò Công; Phường 1 – Thị xã Cai Lậy; xã Tân Lập 2, xã Tân Hòa Tây, xã Thạnh Tân – huyện Tân Phước; xã Bình Đức, xã Đông Hòa, xã Long An, Tân Hội Đông, Tân Lý Tây, Tân Lý Đông, thị trấn Tân Hiệp – huyện Châu Thành; xã Phú Đông – huyện Tân Phú Đông. Đặc biệt, có 5 đơn vị xã, phường đang ở cấp độ 4 (tăng 3 đơn vị so với tuần trước), gồm: thị trấn Mỹ Phước, xã Phước Lập, Phú Mỹ, Tân Hòa Thành – huyện Tân Phước và thị trấn Vàm Láng – huyện Gò Công Đông.

Ở quy mô cấp tỉnh, Tiền Giang tiếp tục ở cấp độ nguy cơ trung bình, tương đương cấp độ 2 (vùng vàng). Đối với cấp huyện, có 01 đơn vị ở cấp độ nguy cơ cao (cấp 3) là huyện Tân Phước với 4 đơn vị xã phường ở mức nguy cơ rất cao (cấp 4) và 3 đơn vị xã phường nguy cơ cao (cấp 3). Các đơn vị hành chính còn lại gồm: thành phố Mỹ Tho, Thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy, huyện Cái Bè, Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Đông, Gò Công Tây, Thị xã Gò Công và Tân Phú Đông ở trạng thái nguy cơ trung bình, tương đương cấp độ 2. Tiền Giang hiện không có đơn vị cấp huyện nào ở trạng thái bình thường mới.