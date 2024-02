Huyện Cái Bè tuyên dương người có tinh thần cứu giúp nạn nhân bị ném xuống sông

(THTG) UBND xã Hậu Thành huyện Cái Bè vừa tổ chức công bố quyết định và trao giấy khen của UBND huyện Cái Bè khen thưởng cá nhân có tinh thần cứu giúp nạn nhân trên địa bàn xã Hậu Thành.

Theo đó, vào khoảng 17 giờ ngày 11-2, đối tượng Lê Huỳnh Hải, sinh năm 1999, ngụ xã Hậu Mỹ Trinh, huyện Cái Bè sau khi sử dụng ma túy thì đi bộ đến khu vực chợ Cái Nứa thuộc xã Hậu Thành, huyện Cái Bè. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Hải nhìn thấy bé trai tên Lê Nguyễn Khánh Trình, sinh năm 2021, ngụ xã Hậu Thành đang ngồi trên ghế đá trước sân nhà thuộc tỉnh lộ 869, Hải đến ôm bé trai đi đến sông Cái Nứa cách nhà bé Trình khoảng 80 mét rồi ném bé xuống sông, sau đó bỏ đi.

Anh Phan Quốc Huy được khen thưởng vì tinh thần nghĩa hiệp.

Rất may, anh Phan Quốc Huy ở gần đó phát hiện sự việc đã nhảy xuống sông và vớt được bé đưa lên bờ, và nhờ người dân xung quanh hỗ trợ sơ cứu.

Sau đó, anh Huy cùng gia đình đưa cháu Trình đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Hiện bé Trình đã xuất viện và sức khỏe ổn định.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cái Bè đã huy động các lực lượng truy bắt đối tượng. Đến sáng ngày 12-2, cơ quan Công an đã bắt được Hải tại xã Mỹ Hội, huyện Cái Bè. Làm việc với cơ quan công an, Hải đã thừa nhận hành vi ném bé trai xuống sông. Hiện Công an huyện Cái Bè tạm giữ Hải để tiếp tục điều tra và xử lý.

Với tinh thần không ngại hiểm nguy, ra tay cứu người bị nạn, UBND huyện Cái Bè đã có quyết định tặng giấy khen cho anh Phan Quốc Huy. Qua đây, UBND xã Hậu Thành cũng biểu dương và tuyên truyền nhân rộng tấm gương cứu người trong những trường hợp hoạn nạn.

Tin và ảnh: Quang Thọ