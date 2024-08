Huyện Cái Bè khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm

(THTG) Ngày 07-8, Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện Cái Bè, Thượng tá Bùi Văn Thông – Trưởng Công an huyện Cái Bè đã đến công bố Quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND huyện Cái Bè cho các tập thể và cá nhân thuộc Công an 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác truy bắt tội phạm.

Các đơn vị và cá nhân được khen thưởng gồm: Tập thể Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 03 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, tập thể Công an xã Mỹ Quí, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, tập thể Công an xã Tân Ninh và tập thể Công an xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, Thiếu tá Huỳnh Nhật Tân – cán bộ Công an thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân ó thành tích xuất sắc trong truy bắt tội phạm.

Trước đó, ngày 15/07/2024, anh Ngô Quang Bảo, ngụ khu phố 2, phường 1, thị xã Cai Lậy điều khiển xe mô tô Sirius chở anh Nguyễn Văn Kiệt, ngụ ấp Hoà Trí, xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy đi trên quốc lộ 1A, khi đến quán cơm Minh Phát 2 thuộc ấp Mỹ Hưng A, xã Mỹ Đức Đông, huyện Cái Bè thì bị té ngã. Bất ngờ có 3 thanh niên lạ mặt đang chạy áp sát phía sau dùng hung khí tấn công liên tục vào người của Bảo và Kiệt. Các đối tượng lấy xe mô tô của Kiệt nhnah chóng tẩu thoát. Hậu quả Kiệt bị đứt dây chằng vai phải, thương tích vai trái và xây xát một số vùng da trên cơ thể; Bảo bị nứt xương khuỷu tay trái được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an huyện Cái Bè phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Tiền Giang trao đổi thông tin với các đơn vị trong tỉnh và Công an huyện Tháp Mười, Công an huyện Lấp Vò, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp, Công an huyện Tân Thạnh tỉnh Long An.

Sau hơn 3 giờ vào cuộc điều tra xác minh, bằng các biện pháp nghiệp vụ Công an 2 tỉnh Long An và Đồng Tháp đã truy bắt thành công 3 đối tượng gây án gồm: Trần Quốc Kiệt, sinh năm 2005, ngụ Thị trấn Lấp vò; Trần Văn Việc, sinh năm 2008, ngụ xã Bình Thạnh Trung; Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 2007, ngụ xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Qua khám xét thu giữ trên người các đối tượng có 2 dao tự chế, 3 khẩu súng (nghi vấn là súng bắn pháo), 2 điện thoại di động và các giấy tờ tuỳ thân khác.

Với thành tích trên, Chủ tịch UBND huyện Cái Bè đã ra quyết định khen thưởng các đơn vị và cá nhân. Việc khen thưởng đột xuất nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo sự bình yên và tạo niềm tin trong Nhân dân.

Tin và ảnh: Giang Sơn