Hàng hóa Tết phong phú nhưng sức mua còn yếu

(THTG) Chỉ còn đúng 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão, vì vậy ở các chợ, tiểu thương bắt đầu chuẩn bị hàng hóa dồi dào để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết. Tuy nhiên, theo nhiều tiểu thương cho biết, năm nay lượng hàng hóa phong phú nhưng sức mua ở thời điểm này còn khá yếu, chỉ lác đác vài người mua.

Hàng hóa phục vụ Tết đa dạng, dồi dào nhưng đến thời điểm này, sức mua còn yếu. Ảnh: Lê Thi

Buôn bán mặt hàng đồ khô, bánh kẹo Tết đã nhiều năm nay, bà Ngô Thị Kim Loan – tiểu thương chợ Hòa Khánh, huyện Cái Bè lo lắng khi lượng khách gần đây khá vắng so với mọi năm. Nếu như thời điểm năm trước, gian hàng của bà Loan đã bán hơn phân nữa nguồn hàng nhập về thì năm nay sức mua yếu, mặt hàng bánh, mứt còn rất nhiều. Nhiều tiểu thương vẫn chưa dám nhập và dự trữ hàng hoá nhiều khi sức mua còn “yếu”. Do mới mở kinh doanh hàng bánh mứt Tết, để tránh rủi ro nên chị Nguyễn Thị Thúy Hằng ở chợ An Thái, xã An Cư không dám nhập hàng nhiều mà sẽ cân đối, nhập hàng bổ sung khi thấy sức mua tăng.

Thời gian này vẫn chưa thể nhận định tình hình tiêu thụ, sức mua hàng hoá. Hiện các tiểu thương đang vào cao điểm chuẩn bị hàng hóa để kinh doanh trong dịp Tết, và hy vọng sức mua sẽ tăng lên khi Tết đến gần hơn để việc kinh doanh tại các chợ gặp thuận lợi hơn.

Yến Vân