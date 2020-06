Hai phim kinh dị nổi bật tại LHP Toronto sẽ khiến khán giả “lạnh gáy“

Gần như đã trở thành một thông lệ, dịp đầu hè là thời điểm để những bộ phim kinh dị cỡ vừa và nhỏ đổ bộ rạp chiếu trước khi nhường bước cho các bom tấn giải trí “dạng khủng”. Cùng kể về “quỷ” nhưng lại thể hiện hai khái niệm kinh dị khác biệt, bộ đôi tác phẩm từng được trình chiếu tại Toronto – “Mẹ quỷ” và “Trùng quỷ đại dương” hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút ám ảnh và bất ngờ nhất.

Cảnh trong phim “Mẹ quỷ”.

“Mẹ quỷ” (Tựa gốc: ‘The Wretched’), mang hơi hướng cổ tích từng gây ấn tượng mạnh mẽ tại Toronto After Dark Festival nhờ vào cú twist cuối phim cực thú vị. Nội dung phim theo chân Ben – một cậu thiếu niên 17 tuổi luôn mang trong lòng những tổn thương sau vụ ly hôn của cha mẹ. Ben vô tình chạm mặt một mụ phù thủy ngàn năm tuổi đang rình rập gia đình cậu dưới lớp vỏ của một người phụ nữ hàng xóm vô hại – nếu không muốn nói là quyến rũ. Là người duy nhất không bị đánh lừa bởi con quỷ dữ luôn khao khát máu trẻ con, Ben phải một mình tìm cách chống lại “mẹ quỷ” trước khi mụ ta lừa dối được cha cậu và gây nên những cái chết kinh hoàng.

Khi tham gia Liên hoan phim Quốc tế Toronto, “Trùng quỷ đại dương” (Tựa gốc: ‘Sea Fever’) đã khiến hàng hoạt cây bút sừng sỏ phải bất ngờ vì đây không đơn giản chỉ là một bộ phim kể về quái vật biển sâu. Xoay quanh một tuần thực nghiệm ngoài khơi của nghiên cứu sinh hải dương học Siobhán trên một chuyến tàu đánh cá, bộ phim vừa lột tả sự hiểm nguy của những loài thủy quái bí ẩn, vừa thông qua đó để nêu lên mối tương quan giữa thiên nhiên và con người.

“Trùng quỷ đại dương” mang lại một bầu không khí kinh dị đầy tính hàn lâm.

Được so sánh với những tác phẩm kinh điển như The Abyss (1989) hay The Thing (1982), “Trùng quỷ đại dương” mang lại một bầu không khí kinh dị đầy tính hàn lâm. Những cú lia máy mang tính đặc tả cao về sự tương phản giữa mặt biển êm ả và loài thủy quái kí sinh gớm ghiếc, hay sự uyên bác lạc lõng của nữ chính với một thủy thủ đoàn “ăn to nói lớn” là điều khiến bộ phim trở nên đặc biệt. Đối lập với “Mẹ quỷ” luôn khiến khán giả phải nín thở vì căng thẳng, “Trùng quỷ đại dương” giữ một nhịp phim từ tốn, chậm rãi nhưng ngày càng lạnh lẽo đến đáng sợ.

“Mẹ quỷ” và “Trùng quỷ đại dương” sẽ lần lượt gieo rắc nỗi sợ hãi tới khán giả Việt Nam vào ngày 19/6 và 26/6.

