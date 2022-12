Gò Công Đông ra mắt mô hình “Dịch vụ công trực tuyến”

(THTG) Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đăng ký, sử dụng dịch vụ công thiết yếu trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, ngày 28-12, Tổ công tác Đề án 06 huyện Gò Công Đông tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Thực hiện dịch vụ công trực tuyến” tại Công an xã Tân Phước.

Dịch vụ công trực tuyến đem lại nhiều thuận tiện cho người dân.

Công an xã Tân Phước đã tham mưu Ủy ban nhân dân xã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng gồm 17 thành viên, do đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Tổ trưởng. Các thành viên trong Tổ có trách nhiệm tuyên truyền các nội dung Đề án 06 và kế hoạch thực hiện mô hình để người dân tìm hiểu, nắm bắt thông tin, phối hợp nhà mạng hỗ trợ người dân đăng ký lại thông tin sim điện thoại chính chủ, đăng ký tài khoản Dịch vụ công Quốc gia, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công. Công an xã cũng hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký tham gia sàn thương mại điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử, sử dụng nền tảng số, công nghệ số để quảng bá sản phẩm cũng như ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương.

Mô hình được triển khai thực hiện từ ngày 1/1/2023. Theo đó, 11/25 dịch vụ công thiết yếu do Bộ Công an chủ trì sẽ được tiếp nhận hoàn toàn trực tuyến.

