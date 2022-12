Gò Công Đông phá tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền

(THTG) Khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 30-11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế của Công an huyện Gò Công Đông phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thành tỉnh Tiền Giang tiến hành bắt quả tang và triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền xảy ra tại phần đất trống thuộc ấp Bà Canh, xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông.

Các đối tượng và tang vật thu giữ được tại hiện trường.

Khi bị phát hiện, các đối tượng tháo chạy khỏi hiện trường nhưng đã bị lực lượng công an bao vây bắt giữ. Tang vật công an thu giữ gồm: 1 con gà, 8 điện thoại di động, 16.000.000 đồng tiền mặt, 11 xe mô tô. Lực lượng Công an đã mời 11 đối tượng tham gia đá gà về trụ sở công an xã Tân Thành để làm việc. Qua làm việc, 7 đối tượng đã thừa nhận hành vi tham gia đánh bạc với hình thức đá gà, 4 đối tượng còn lại tụ tập để xem.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Bảo Lộc-Thùy Tran