Giá vàng trong nước và thế giới cùng quay đầu giảm

Sáng 12/1, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,15 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 66,95 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả 2 chiều mua và bán so với chốt phiên giao dịch trước. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 800.000 đồng/lượng.

Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 66,1 – 66,9 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên giao dịch ngày 11/1, giá vàng ở chiều mua vào giữ nguyên, giảm 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI ở mức 800.000 đồng/lượng.

Sáng 12/1 (theo giờ Việt Nam) giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang là 1.878,4 USD/oz, giảm 5,4 USD/oz so với chốt phiên giao dịch liền trước.

Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 23.610 VND, giá vàng thế giới tương đương 53,43 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,52 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng 12/1.

Giá vàng trong nước tăng chạm mốc 67 triệu đồng/lượng.

Cuối phiên giao dịch 11/1, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào 66,15 triệu đồng/lượng; giá bán ra là 66,95 triệu đồng/lượng, cùng tăng 50.000 đồng/lượng so với sáng cùng ngày. Chênh lệch giá bán vàng vẫn đang cao hơn giá mua 800.000 đồng/lượng.

Sau phiên giao dịch ngày 11/1, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng mua vào – bán ra ở mức 66,10 – 67 triệu đồng/lượng. So với đầu phiên sáng, giá vàng mua vào tại đây tăng 200.000 đồng/lượng và và bán ra tăng 100.000 đồng/lượng. Chênh lệch giá mua – bán vàng tại DOJI cũng thu hẹp còn 900.000 đồng/lượng.Giá vàng thế giới tiếp tục đà tăng. Mở phiên 11/1 (theo giờ Mỹ), giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang là 1.884 USD/oz, tăng 11 USD/oz so với phiên giao dịch liền trước. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank: 1 USD = 23.610 VND, giá vàng thế giới tương đương 53,59 triệu đồng/lượng, thấp hơn 13,36 triệu đồng/lượng so với giá vàng SJC bán ra cuối ngày 11/1./.

