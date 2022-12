Ghen tuông, 4 thanh niên đánh người khác trọng thương

(THTG) Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đang tạm giữ 4 đối tượng gồm: Phạm Quốc Trương, sinh năm 1995; Phạm Trọng Nhân, sinh năm 2006; Nguyễn Ngọc Lân, sinh năm 2004, cùng cư ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè và Lê Thanh Nhựt, sinh năm 2005, cư ngụ xã Hòa Hưng, huyện Cái Bè về tội cố ý gây thương tích.

Do nghi ngờ vợ có tình cảm và nhắn tin qua lại với anh Lê Thanh Phúc sinh năm 1996 ở xã An Thái Trung, nên ngày 15 – 12, giữa Phạm Quốc Trương và vợ xảy ra cãi nhau. Sau khi cự cãi, Trương lấy hung khí đi tìm anh Phúc. Các đối tượng Lê Thanh Nhựt, Phạm Trọng Nhân và Nguyễn Ngọc Lân cùng đi theo Trương. Khi đến ấp An Lạc, xã An Thái Đông, cả nhóm phát hiện anh Phúc đang ngồi trước nhà một hộ dân, Trương đã dùng dao tự chế chém anh Phúc. Nhựt và Lân dùng cây và dao đâm anh Phúc, gây chấn thương nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

4 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Sau khi gây án, các đối tượng rời khỏi hiện trường và bỏ trốn. Ngay trong đêm, Công an huyện Cái Bè tiến hành khám xét chỗ ở của 4 đối tượng, thu giữ: 1 dao tự chế, 1 bộ quần áo, 1 cái áo, 1 xe mô tô có nhiều vết máu, đồng thời vận động gia đình đưa các đối tượng ra đầu thú. Đến ngày 16/12, Trương, Nhựt, Nhân, Lân lần lượt đến cơ quan Công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Trương khai: đã nhiều lần phát hiện vợ nhắn tin qua lại với anh Phúc. Nghi ngờ 2 người có quan hệ tình cảm với nhau, Trương đã nhắc nhở cả 2. Đến ngày 15-12, Trương phát hiện và nghi ngờ vợ đang nhắn tin với anh Phúc nên đi tìm anh Phúc hành hung. Công an huyện Cái Bè đang cũng cố hồ sơ điều tra để xử lý.

Tin và ảnh: Hồ Sương