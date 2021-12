Gây rối trật tự công cộng, bị xử phạt hơn 125 triệu đồng

(THTG) Ngày 14-12, Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính 16 đối tượng về hành vi gây mất trật tự công cộng và sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trước đó, do người quen nhờ đi giải quyết mâu thuẫn trong việc kinh doanh, nên Võ Hoàng Sơn, tên thường gọi là “Sơn mát”, sinh năm 1982, ngụ phường 4, thành phố Mỹ Tho rủ theo 15 đối tượng khác đi trên 8 xe mô tô, chạy thành đoàn, “nẹt pô” trên đường Ngô Gia Tự, thuộc xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thanh Việt

Các đối tượng đến điểm bán hải sản của chị Nguyễn Thị Kiều, tại số 8, đường Ngô Gia Tự, ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho. Trong lúc “Sơn mát” cùng 2 đối tượng vào nói chuyện với chị Kiều thì số còn lại đứng bên ngoài la hét, 1 đối tượng trong nhóm của “Sơn mát” dùng dao tự chế uy hiếp nhóm của chị Kiều gây mất trật tự công cộng. Nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp Công an xã Trung An đến hiện trường giải quyết tình hình, thu giữ 1 dao tự chế và đưa các đối tượng về Công an thành phố Mỹ Tho làm việc.

Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm, vừa ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, vừa vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Công an thành phố Mỹ Tho ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng từ 750.000 đồng đến 9 triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm.

Trọng Tín