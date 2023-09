Dùng dao bấm đâm vào đầu bị hại, bị can tại huyện Cai Lậy lãnh án chung thân

(THTG) Dùng dao bấm đâm mạnh vào đầu bị hại, gây thương tích gần 90%, một bị can tại huyện Cai Lậy phải lãnh án tù chung thân về tội “Giết người”.

Quang cảnh phiên tòa xét xử bị can Ngô Văn Hiếu.

Theo đó, ngày 15/9, Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự đối với bị can Ngô Văn Hiếu, sinh 1996, cư trú tại xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 08/5/2022, tại quán của bà T. T. L ở cạnh quốc lộ 1, đoạn thuộc Ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy; Ngô Văn Hiếu cho rằng anh T. M. T la lớn tiếng, đậu xe mô tô chắn quán giải khát của chị N. T. H ở cạnh bên, làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh nên giữa Hiếu với anh T có lời qua tiếng lại, cự cãi và xô xát nhau. Anh T dùng đoạn cây đánh Hiếu, nên Hiếu đã sử dụng con dao bấm bằng kim loại dài 21.5 cm, lưỡi dao dài 9.5 cm, mũi nhọn đâm mạnh vào vùng đầu, lưỡi dao ghim dính vào đầu anh Trung, gây thương tích 89%, đây là vị trí trọng yếu, nguy hiểm đến tính mạng, thể hiện ý thức tước đoạt mạng sống anh Trung. Việc anh T không chết là ngoài mong muốn của bị can, do đó bị can Hiếu phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người.

Căn cứ vào quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự và xét thấy hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, Hội đồng xét xử tuyên phạt Ngô Văn Hiếu chung thân về tội “Giết người”.

Tin và ảnh: Mạnh Cường