(THTG)Từ ngày 16 đến ngày 18-9, Đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng – Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, hướng dẫn công tác thi hành án phạt tù năm 2024 tại Công an Tiền Giang.

Cục Cảnh sát quản lý trại giam kiểm tra công tác thi hành án phạt tù tại Công an Tiền Giang

Trong 03 ngày, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các đơn vị: Trại Tạm giam Công an tỉnh; Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh; Các Nhà tạm giữ tại Công an thành phố Mỹ Tho; Công an huyện Cái Bè, huyện Chợ Gạo và Công an thị xã Cai Lậy. Đoàn tập trung kiểm tra công tác quán triệt, triển khai các quy định của pháp luật, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi hành án phạt tù; các hồ sơ, thủ tục có liên quan đến công tác này; công tác quản lý, giáo dục, hướng nghiệp dạy nghề và các chế độ chính sách đối với phạm nhân.

Quá trình làm việc, Đoàn đã trực tiếp trao đổi, thảo luận, ghi nhận các ý kiến, đề xuất có liên quan và chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần chấn chỉnh, khắc phục.

Tại buổi kết luận, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng – Phó Cục trưởng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đối với công tác thi hành án phạt tù của Công an tỉnh Tiền Giang. Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khắc phục những hạn chế, thiếu sót, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án phạt tù, đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới.

Hồ Sương – Thanh Việt